年關將至，家家戶戶開始著手清潔環境及整理衣櫃裡的舊衣，統計我國每年回收的舊衣，近七成可再使用，逾三成因髒污或品質不佳成為廢棄物，造成環境問題。整理出來的舊衣，應物盡其用，再整理轉送。透過你我的一分愛心加以清潔整理，提供有需要的人。除可延長舊衣的使用壽命，亦可減少廢棄物產生量，友善我們的環境。

為讓民眾瞭解舊衣回收管道及如何回收舊衣，以提升舊衣回收效率與使用效益，環保署於去年頒「民眾回收舊衣指引」，向民眾加強宣導舊衣回收觀念及作法。環保署提醒，可回收的舊衣主要為經過清潔整理堪使用的舊衣，例如外衣、外褲、裙子、洋裝、背心、外套、西裝等。民眾清潔整理好後可交給清潔隊資源回收車及地方政府核准設立之舊衣回收箱回收；部分時尚品牌為落實企業社會責任，亦已於門市設置回收箱回收舊衣，此外，民間經營的二手衣回收站點也是舊衣回收的管道。另環保署已建立「全國不用品藏寶地圖」，匯集超過1500家舊衣回收及維修站點資料，提供民眾查詢。

環保署呼籲，舊衣回收箱主要為地方政府提供社福團體申請設置，為維護社福團體權益，請民眾勿投入非屬舊衣物之物品，並保持周邊環境整潔。如民眾發現有髒亂、影響交通或有違法設置回收箱等情事，可打免費通報電話0800-066-666，或電洽地方環保局檢舉，以共同維護你我的環境。