過年玩刮刮樂已經變成多數人會做的餘興活動，不過究竟哪張刮刮樂最值得買呢？財經達人「股海筋肉人」幫大家統計市面上17款刮刮樂的可回收金額，意外發現售價200元的「台灣金讚」最值得買，明明不是新春限定的刮刮樂也蠻不起眼的，因此讓股海筋肉人相當驚訝，「台彩是不是在官網公告錯了？」

股海筋肉人在臉書粉專發文表示，他幫大家統計2022年各款刮刮樂的可回收金額，今年比去年多算了稅率的問題，也就是超過5000元以上(不含)的獎項全數分離課稅兩成，並且製做成圖表，左邊的圖是依照台彩官網公告的獎金結構計算出來的數字，右邊的圖是課稅後的模樣。

股海筋肉人認為，面額越大的每百元可回收金額越大，不過在統計的時候發現了一檔售價200元的「台灣金讚」在還沒課稅的情況下可回收金額竟超過售價1,000元的彩券，再在計算20%稅率的情況後可回收金額竟超過售價兩千元的彩券，成為了第一名，「著實讓我吃驚」，股海筋肉人分析原因可能是兩千元的彩券的大獎實在太多了，每個大獎都課20%就掉很多。

股海筋肉人製作的統計圖表中，一共列出17種刮刮樂，股海筋肉人依不同價錢列出最值得買的那張：100元：「金鼓開運」、200元：「台灣金讚」、三百元：「無敵開獎機」、500元：「五路財神」、1000元：「1200萬大吉利」、2000元：「2000萬超級紅包」。

股海筋肉人提醒，刮刮樂的期望值依然是負的，請大家量力而為，關於最值得買得這款「台灣金讚」，股海筋肉人懷疑台彩是不是在官網公告錯了？「這個超級不起眼的台灣金讚很明顯跟同區段的獎金不同」，不過以官方給的數據顯示，如果要集資買個固定金額的人，例如十萬，可以選擇兩百元的「台灣金讚」購買。