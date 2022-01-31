刮刮樂單雙號哪個中獎機率高？ 狠砸十萬元實測結果超驚人

農曆春節不少民眾都會買刮刮樂試試手氣，許多人習慣買了直接在店內刮，沒中的彩券就給店家回收。不過有網友披露，有些彩券以為沒中、其實有中，店家會把丟棄彩券一張張重新兌獎，一年累積下來，可多賺幾十萬。

有網友在臉書《爆料公社》表示，與好友聊天時才知道，由於刮刮樂的樣式太多種，而且每種兌獎方式都不同，不少人沒有研究清楚規則，或是沒完全刮乾淨，就會以為沒中獎，把彩券丟還給賣彩券的人。而彩卷商會把所有客戶丟棄的彩卷，一張張刮乾淨再重新兌獎一次，一年下來，可以多賺幾十萬。

另有網友在臉書社團《我愛刮刮樂 ~ 刮卡做公益》發文：「請問一下，客人買的刮刮樂沒有中然後丟在桌上或垃圾桶裡，可以拿走嗎？店家會怎樣嗎？」，有網友回：「之前就有發生過客人以為沒中丟垃圾桶，老闆打烊後撿起來對，居然中100萬」、「我之前也撿過，有中7500後來跟員工對分」、「可以撿漏 但店家不喜歡 我撿過最高7500的路過」。