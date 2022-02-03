過年期間，不少民眾會買幾張刮刮樂拚拚手氣，希望能中大獎實現財富自由，但如果真的抱回千萬大獎，又會如何規劃未來生活呢？英國有名媽媽買一張刮刮樂，刮中120萬英鎊（折合新台幣約4500萬），儘管日後錢財無憂，她卻並未選擇辭職，而是繼續留在岡位上，因為擔任教職人員的她熱愛自己的工作，愛這所學校，不能離開工作崗位。

英國獨立電視網（ITV）報導，48歲的蘇（Sue Rees）任職於一間小學的學餐阿姨，24歲的兒子康納（Connor Rees）為倉儲人員，母子兩人時常前往賣場購物，且每次購物都會合資買兩張刮刮樂，若幸運中獎則會平分獎金，而這次蘇和康納合資買一款名為「Scratchcards 」刮刮樂，竟意外獲得120萬英鎊大獎。

抱回如此大筆的意外之財，蘇並不打算辭去現有的工作。在這所小學已經工作17年的她表示，她熱愛這個工作、這所學校，也喜歡與孩子們相處，不能離開這裡。而對於這筆錢，蘇說，會將房子翻修，確保家人獲得良好的照顧，並繼續腳踏實地的工作。

而同為得主之一的兒子康納，則計畫買一間屬於自己的房子，且已經開始尋找喜歡的物件，在展開個人生活後，會養一些蜥蜴、變色龍等寵物，而不是貓、狗那樣一般的寵物。

康納續指，媽媽一直相信有一天會中獎，但自己是心存懷疑，甚至從沒想過會有實現的一天，但當中大獎的那一瞬間，簡直不敢相信自己竟然真的中獎了。