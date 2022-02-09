藝人莎莎（鍾欣愉）主持旅遊美食節目《食尚玩家》多年，親切活潑風格深受觀眾喜愛；她近幾年經營副業有成，與交往長達10年以上的男友「錢先生」投資咖啡店，小倆口感情穩定外，也是事業上的好戰友。農曆春節期間，莎莎跟上全民試手氣的風潮，豪砸上萬元買了113張刮刮樂，希望能在新年發一筆驚喜財，只是似乎未受財神爺眷顧；網友看到她與滿桌刮刮樂的壯觀合照，最關心的還是「中多少？有沒有回本？」。

虎年春節來到大年初七開工日，莎莎在IG曬出跟刮刮樂合影的照片，6人長桌上排滿200元及1,000元面額的刮刮樂，最高獎金分別是100萬、200萬跟1,200萬元，經計算約113張刮刮樂彩券，總共花了將近新台幣3萬元！只見莎莎兩手拿著刮刮樂，斜躺在桌子的一角，但有些失落地暗示刮出來的結果不如理想：「嗯⋯今年我會繼續認真上班賺錢，明年我要再刮！我要中汽車！#刮刮樂 #想空想縫 #我愛我的工作」。

網友不禁好奇「有回本嗎」、「結果有中嗎」、「好想知道刮到頭獎了嗎」，照片也掀起討論，「哈哈哈太誇張了」、「太壯觀了啦」、「哇，刮好刮滿欸」、「也太猛了吧」、「這麼大手筆」；以花3萬元失望而歸來看，當然是沒有刮到頭獎，若能回本大半已經算是運氣還行。

其實莎莎在2月1日大年初一當天，就曾和媽媽到天母三玉宮拜拜，巧遇正在發送「發財金」，雖然碰上下雨，母女二人仍決定冒雨排隊，順利領到限量版發財金。雖然遇上下雨，但她剛洗好頭不想淋雨然後也懶得回家拿，一秒化身「生活智慧王」，用衣服當帽子，模仿起宮崎駿動畫角色「無臉男」，螢幕正妹不計形象分享照片，畫面相當有趣。