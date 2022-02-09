自小左耳受損的胡小妹妹在獲得新北市愛心大平台媒合科林免費幫她配戴助聽器的新聞曝光後，一位善心人士持續關心，除透過社會局轉贈1萬元助學金外，並在年前由社工陪同，帶領胡家3姊妹到三重一家量販店採買年貨。3姊妹第一次可以盡情採買愛吃的巧克力、牛奶、洋芋片和最愛的飛天小女警文具收納盒，開心的在滿滿的手推車前拍照留念。

胡小妹出生在外配的家中，因父母離異，由越籍母親獨力撫養3個年幼姐妹。她2歲時因罹患中耳炎開刀住院，癒後卻發現左耳聽力嚴重受損，小姐姐透過社會局粉專上網為妹妹發聲，在新北市好日子愛心大平台的媒合下，由科林助聽器公司免費幫她選配一副迷你型助聽器，感人消息曝光後，引來善心人士的關懷。

農曆年前，善心人士再度透過三重社福中心主任劉彥伯和社工姚毅關心胡小妹一家，發覺一家4口分租在一間老舊工廠的鐵皮屋頂，適逢下雨，雨滴滲漏在一些餐具和物品上，屋內僅有一個塑膠衣櫥，其餘衣物均吊掛在周邊或散落，有些還是受贈的二手衣物，但天真無邪的三姊妹，還養了一隻黃色青蛙，輪流照顧呵護著。

劉彥伯和善心人士開車載一家人到中正北路愛買量販店採買年貨，3姊妹第一次可以盡情挑選自己喜愛的甜點和文具組合，胡媽媽則選購一些生活用品如衛生紙和幾道年菜，社工提醒她也要為自己挑樣禮物，最後她選了桂圓紅棗茶泡飲。在整個採買過程中，胡媽媽一再提醒小孩不可貪多，三姊妹相當乖巧節制。臨去前，善心人士又塞給每位小孩一個紅包。

社會局長張錦麗表示，三重社福中心除協助申辦社會福利，每月補助6千多元的弱勢兒少生活補助外，年後並將協助胡媽媽換租屋處，由於胡媽媽在一家早餐店工作，加上三姊妹就讀同一間學校，因此會以學校附近為主，等租屋處落定後，社會局會再媒合捐贈書桌衣櫃等，讓3姊妹放學後可以好好複習功課。