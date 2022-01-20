高雄市農業局媒合國內外通路，幫助農民開拓市場。（高雄市農業局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市政府農業局20日在燕巢大山元農場舉辦「高雄安全城市農糧產品商機媒合會」，媒合在地蜜棗、番石榴等出口東北亞、北美洲等國際市場；哈密瓜、木瓜、蜜棗等進軍國內精品超市，也一併媒合通路商鋪貨至連鎖賣場，創造多元銷售管道。

高雄蜜棗果大、清脆又香甜，一直是消費者的首選。在農民的努力及農業局的協助下，目前持續穩定供應香港、新加坡、日本等國，此次農業局更成功媒合供應商首選高雄產銷履歷蜜棗接洽韓國市場，預計年後將可傳出好消息。

除積極拓展海外市場外，農業局也持續媒合國內通路，包含連鎖量販龍頭家樂福外，更媒合進入國內高端通路，上架台北SOGO、微風及高雄大立百貨、「94水果」等精品超市，讓更多消費者能看到高雄產銷履歷優質農產品。

今日媒合活動在高雄市政府農業局長張清榮的見證下，由各家供應商代表與農民及其團體簽署合作備忘錄，張清榮表示，此次媒合經國際通路、精品超市與連鎖量販通路三箭齊發，不僅突破過往通路格局，更擴大農戶銷售商機，使更多消費者可以看見高雄產銷履歷安全農產品。