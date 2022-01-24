余敏仲、林欣樺夫妻經營芽菜生產工廠，對於智慧農業的導入很滿意。（高雄市農業局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市為推動智慧城市，協助智慧農業落地，今年延續辦理農產業智慧農業補助，並擴大納入智慧服務，包含芭樂農戶與有機芽菜農戶使用過後都覺得智慧農業很方便，令他們做起事情更有效率。

陳攸羽跟父母親是燕巢第一個取得綠保標章的芭樂農戶，目前種植紅寶石芭樂並預計擴大種植珍翠芭樂，因芭樂田區的灌溉管理及田區間的移動，往往要耗費許多時間，去年經由計畫補助導入智慧農業，透過手機即可遠端控制灌溉，節省灌溉管理的等待時間。

至於生產有機芽菜的余敏仲跟太太林欣樺，以自動化技術生產有機芽菜，為了追求好水質，雖然路途遙遠，仍不惜將占地約300坪廠區設置在大樹區，去年更經由計畫補助投入建置智慧化環控系統，對於廠區因颱風或有突然斷電跳電等突發狀況，系統會及時通知，且用戶透過手機即可讓溫控系統重置並監測是否正常運作，可以節省許多交通往來的時間與避免夜間及颱風天出門的危險性。

高雄市農業局長張清榮說明，高雄首開地方政府之先，開發「高雄農來訊」提供農民免費智慧服務，並推出智慧農業補助計畫，去年已輔導16個願意投入的農友導入智慧農業。

經由意見蒐集，今年也將智慧服務納入，擴大服務類型，希望能協助農民數位轉型，並減少產銷履歷登打時間，請農友可以多加利用，並歡迎填報需求調查表單，後續農業局也會辦理相關媒合及說明會，希望讓更多農友能經由智慧農業協助減輕農務的負擔。