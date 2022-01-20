禾餘麥酒創辦人陳相全因在臉書留言，酸支持國營事業認購滯銷農產品的粉專「農藝女孩看世界」是塔綠班，結果慘遭網友洗版、刷1星負評，讓陳相全急忙道歉說「為我一時衝動的行為感到十分內疚」，不過也有網友覺得整件事情很悲哀，力挺陳相全根本不需要道歉。

因鳳梨、釋迦等農產品遭大陸禁止進口導致滯銷，目前產銷缺口已達37萬箱，約2200公噸，市值約2億元，農糧署因此發文給公、民營企業，呼籲各界一起響應；農糧署署長胡忠一則強調農委會沒有強迫企業認購，僅是懇求企業幫助農民，發揮同胞愛。

相關消息引起各界討論，「農藝女孩看世界」粉絲專頁也針對相關事件發文，指出農政單位促銷農產品是他們的職責所在，而當有農產品需要行銷，大家團結購買除了可以維護農民生計，又有優質的產地直送可以享用，認為整件事情沒有不對的地方；陳相全看完後則在底下留言稱「您應該就是塔綠斑（班）吧。知道了，果然綠色就是愛國的顏色」，隨後禾餘麥酒就被大量網友出征。

事後陳相全透過禾餘麥酒粉專發文，解釋自己一直都認為農產品過剩問題應該由主政機關進行重新規劃，而不是長久下來所選擇的「政府採購」為解決之道，但也說自己的情緒性發言有錯，因此向「農藝女孩」及粉絲、網友等道歉。

不過PTT鄉民「refon123」就認為，禾餘麥酒好不好喝是見仁見智，但要論「傻」卻是真的傻！refon123指出，大多數精釀啤酒都選擇用進口大麥，但禾餘麥酒卻花6年復耕大麥，「比很多嘴砲政治側翼粉專強很多了吧，直接照顧到台灣農民」，質疑「要比愛台灣，禾餘麥酒還不夠愛台灣嗎？」

refon123認為，整件事情的起源就是農委會凹國營事業的福委會掏錢買水果，而農藝女孩認同農委會的論點「沒有強迫國營事業購買」，「但大家社會走跳啦，這種說法你信嗎？公家機關請託國營事業，最好不會照辦啦！」

refon123表示，整件事情只能說同溫層不同，「有些文在某些人看起來就是愛台灣，在專業人士看來就是洗地X文」，並說看完相關內容後覺得「真的很悲哀」。