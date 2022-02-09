演藝圈長青樹、金馬暨金鐘雙金影帝常楓，6日以百歲（實歲98歲）高齡於睡夢中安詳辭世，其義子、演藝總工會理事長康凱（本名陳桓浩）哀痛不捨，康凱9日受訪時表示，去年中久病臥床多年的「媽媽」過世後，加上疫情進入三級警戒只能悶在家裡，原本身體硬朗的「爹」健康狀況開始大不如前，睡覺休息時間愈來愈長，但沒有特別疾病，前幾天只聽爹說覺得胸口比較悶、不太舒服，沒想到就在睡夢中走了。

康凱表示，他10多歲時，因爲叔叔的關係認識了常楓，「媽媽（義母張遙）很喜歡他，爹後來就收了我為義子，當時他們只有一個兒子，妹妹常青都還沒出生。」他說爹和媽媽一輩子沒吵過架，感情好得不得了，他數十年來也一直視他們如親生父母，「媽媽很疼愛我，爹則常在我遇到瓶頸、挫折時會鼓勵我」。

康凱說，原本爹的身體非常硬朗，還能唱歌、跳舞，經常外出與朋友聚會，麻將也能打個一兩圈，喜歡喝個小酒，生活過得很愉快，但後來疫情關係只能悶在家，對他影響很大，後來這段時間，他特別容易覺得累，累了就睡覺，常常起來坐一下就又累了繼續睡，大多躺在床上，「可能媽媽想他了，帶他去團聚了」，雖然能在睡夢中沒有痛苦地離世是一種很大的福報，但還是難免不捨。

雖然常楓生前已交代過後是要低調從簡，不過康凱表示，「爹是國寶，文化部也有來關切，所以家祭、公祭都會辦」，他也透露定居海外的哥哥常中漢已經趕回台灣，目前正在防疫旅館隔離中，16日告別式當天可以到殯儀館4小時送別父親最後一程，待哥哥隔離結束，家人再一起將父親的骨灰安置塔位。