昨(9)日51歲導演明金成因心肌梗塞驟逝，98歲雙金影帝常楓初六在家中辭世，接連傳出不幸消息引各界震驚；巧的是，「國師」唐綺陽更新每周星座時提及，11日前星象「水冥合相」會讓社會對「死亡」開啟討論，並接納都會經歷的命運，不料單純預報星座被誤會蹭新聞，對此她在臉書動怒開嗆「實在沒意思」。

唐綺陽針對她的星座預報被引用而遭曲解昨9日表示「喜獲麟兒卻又突然離世，如此令人錯愕、惋惜，是件眾人同感悲慟的事，每週固定談星象是為了提醒大家打開知覺，感知自己活在怎樣的能量場中，這是我的用意。懇請勿曲解，引發不必要的討論，既傷人也傷了逝者親友的心。」而在唐綺陽發文中也罕見動怒開嗆「引起別人覺得我蹭新聞的聯想，又引發謾罵，實在沒意思。」

唐綺陽上周的星座預報遭曲解，臉書發聲明。（圖/唐綺陽臉書）

最後唐綺陽也希望「為逝者祈福，並珍惜當下，艱難時刻，我們一起用愛、安慰取代互相攻擊。」而星友炎亞綸來安慰留言「給世人慰藉，以及有些跡尋能窺探命運是一件很不容易，但很溫暖的事。」她則回應「謝謝永遠溫暖鼓勵我的亞綸」。范瑞君也暖心留言「溫柔正面的提醒。」，讓唐綺陽回應「同感遺憾，但也不應該讓負面情緒吞沒自己。」面對打氣的聲也讓她能稍稍釋懷。

唐綺陽6日預言運勢時其實也有提醒「請記住，所有的結束，都是為了重生，有了健康的觀念，才能從意識深處，將負面的影響減到最小。」無奈仍引起連串誤會。