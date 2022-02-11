對於媽媽的父母親，過去都稱呼外公外婆或是外祖父母，教育部重新修訂《國語辭典簡編本》，未來也可以稱其為祖父母或阿公阿嬤！

台灣習俗在區別爸爸的父母和媽媽的父母，是以祖父母或外祖父母區分；換言之，爸爸的父母稱為祖父母、爺爺奶奶，媽媽的父母稱為外祖父母或外公外婆。

不過，教育部重新修訂《國語辭典簡編本》，由於對象是中小學生，對於上述差異不再加以區別，對於媽媽的父母可稱為外祖父母，也可稱為祖父母或阿公阿嬤，當然也可維持原有的外公外婆的稱呼。

另外，《重編國語辭典修訂本》則著重在「歷史語言」，因此維持原有稱呼，媽媽的父母仍維持外祖父母、外公外婆的稱呼。

對此，有網友表示贊同，認為現在哪有人叫外公外婆 都叫阿公阿嬤吧，外公外婆是第三人間的敘述。

但大部分人認為，吃飽太閒，也太無聊了，根本走火入魔，這跟性別歧視有什麼關係？選一個立委出來不是要改這個雞毛蒜皮、不痛不癢的東西，好像做了什麼大事一樣，左謬上身！