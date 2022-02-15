女星歐陽靖2020年和日籍老公RK結婚，之後返台待產生下一子「新醬」，因為疫情加上育兒觀念分歧，已和日籍老公分隔兩地近2年，今(15日)她在社群發文，透露「生產完隔幾日我收到孩子的爸傳來分手訊息」，讓她忍著劇痛哭著對兒子說：「媽媽對不起你」。

歐陽靖時常在社群分享自己的育兒甘苦談，今她發文談到養育小孩的花費，表示自己在懷孕期間已打好如意算盤，回台待產等到做完月子就帶寶寶回日本，連在日本的幼稚園、小學都調查好，因為她想給孩子有餘裕的生活，還有最多的陪伴和愛。

無奈疫情爆發，打亂原本的計畫，她更在生產完隔幾日，收到「孩子的爸傳來分手訊息」，而她也因為疫情失去大部分工作機會，當時她抱著傷口仍劇痛的下腹，看著嬰兒床上的新醬，一邊哭泣一邊對他說：「媽媽對不起你，沒給你完整的家庭」。

歐陽靖2020年和日籍老公RK結婚。(圖／本報系資料照)

讓她也忍不住大罵「XX的，人生根本無法照劇本走啊！」而她也透過自己的故事告訴大家「如果你的經濟底子沒有能承擔風險的厚度，還是別生小孩吧！『養一個小孩要花多少錢』根本就不是個問題，問題在於你選擇的人生劇本是否有辦法接受滾動式調整」。