51歲性感女神鍾麗緹育有3個寶貝女兒，其中大女兒Yasmine（張敏鈞）繼承媽媽好基因，擁有精緻混血五官和火辣身材，去年參加「溫哥華華裔小姐」比賽，更獲得亞軍的好成績，今(15日)她曬出多張美照，直接穿蕾絲丁字褲入鏡，性感指數破表。

Yasmine在社群發文，寫下：「情人節？我從來沒聽過」，並附上多美照，只見她穿上性感蕾絲透視內衣，傲人上圍呼之欲出，下身更是火辣，僅穿吊帶丁字褲，薄紗設計讓她神秘地帶若隱若現，性感程度完全不輸媽媽，讓網友驚豔不已，紛紛留言狂讚「辣爆了」、「太過分的漂亮」。

中越混血的鍾麗緹，因參加國際華裔小姐比賽奪冠而順利出道，如今23歲的大女兒Yasmine也承襲媽媽的好基因，擁有超高顏值和火辣身材，去年跟隨媽媽腳步，參加溫哥華華裔選美小姐比賽，沉穩的表現讓她擊敗眾多佳麗，奪下亞軍的好成績。

而鍾麗緹從女兒比賽初期就默默背後支持，看到她獲得亞軍，也相當開心和欣慰，對於女兒的未來則是無條件支持，女兒也透過選美經驗，有了踏入演藝圈的打算。