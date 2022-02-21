桃園市43歲陳姓男子，獨自照顧中風臥床的66歲翁姓母親，19日早上10時疑似不堪長期照顧辛勞及壓力，情緒失控使用枕頭悶死媽媽，陳男行凶後打電話向舅舅說自己殺了媽媽，家人趕緊向警方報案，楊梅警方會同消防隊到現場，發現翁婦已死亡多時，並無送醫。

楊梅警方19日上午接獲民眾報案，指稱楊梅區瑞坪路的一處大樓內發生命案，員警協同消防隊立即到場，只見翁姓婦人躺在房間床上已氣絕多時，而陳男則呆坐在旁眼神渙散，警方進一步詢問案發過程，他則是情緒崩潰激動抓狂，員警發現他頭部有疑似自殘的外傷，立即將他戒護就醫治療後再帶回派出所製作筆錄。

據了解，死者翁姓婦人丈夫早逝，陳男身為獨子，母子倆相依為命，陳男疑似因為有情緒不穩、憂鬱傾向，長期無業在家沒有工作，而翁婦因為肢體障礙行動不便領有身心障礙手冊，兩人靠翁婦身障津貼補助及親人救濟過生活。未料翁婦在去年11月中風，之後全身癱瘓臥病在床，陳男扛起照顧責任因此憂鬱狀加劇，沒想到因此發生憾事。

陳男在製作筆錄時供稱，自己的生活過得很辛苦，也不想媽媽過的這麼痛苦，警方訊後全案依殺人罪嫌移送偵辦，檢方也向法院聲請羈押獲准，至於翁姓婦人詳細死因仍待遺體解剖後才能進一步釐清。

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