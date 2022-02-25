高雄市1名陳姓男子積欠1名曾姓女子62000多元不還，曾女屢次追討，陳男均以「沒錢還」耍賴，曾女憤而於24日深夜夥同3名男子討債，陳男見債主追到家裡，竟從2樓跳下，致右手骨折、身體擦挫傷，曾女等人見無人在家，誤以為陳男跳樓後逃之夭夭離去，陳男負傷報警；警方通知曾女及蔡男到案，訊後依恐嚇罪嫌送辦，並追查另2人到案。

警方指出，2月24日23時45分，接獲32歲陳姓男子報案，指因有人到家裡討債，他摔斷手，警方趕赴三多三路，初步了解為金錢糾紛，由於陳男右手骨折、身體擦挫傷，救護員先行將他送醫治療。

警方隨後詢問陳男，查出陳男日前因積欠26歲的曾姓女子62000多元的債務未還，曾女屢次討債，陳男無心還債耍賴，曾女憤而於當晚和26歲的蔡姓男子等3人至陳男住處要錢。

陳男當時見曾女和同夥疑似持刀上門，情急之下，從透天厝住處2樓跳下準備逃離現場，未料，因右手撐地骨折、身體有多處擦挫傷，曾女和同夥以為陳男跳樓逃逸，倖然離去！

警方隨後「以車追人」，通知曾女和蔡男2人到案說明，曾女指陳男欠債不還，只是上門討債，不知陳會跳樓受傷，警方訊後先依恐嚇罪嫌送辦，並追查其他涉案人到案。