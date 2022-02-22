23歲林姓男子與28歲蘇姓男子疑似有30萬元金錢糾紛，蘇男於是找了友人23歲朱姓嫌疑人與陳姓嫌疑人幫忙討債。在蘇嫌將林男帶上車後，陳嫌還留在現場，佯裝要找手機但被警方識破。警方目前已經帶回3嫌與林男釐清案情。

左營警分局博愛所於2月22日凌晨1時44分許獲報榮德街有糾紛。警方初步調查，蘇嫌將林姓男子帶上車後，開車至南高雄市區及屏東閒晃，談判還錢事宜。

警方到場時現場已沒有糾紛，正在與報案路人詢問時，一旁22歲陳姓男子神色緊張，他向警察表示自己的蘋果手機不見，希望警方幫忙找。現場副所長陳文宗發現該男可疑，經警方調閱監視器，研判陳男可能涉及此擄人案，將他帶回調查。

陳嫌聲稱自己無辜，不太清楚狀況，警方研判陳嫌可能心虛留在現場。結果經警方撥打陳嫌手機時，陳嫌手機是被蘇嫌不慎帶走。

警方在案發後調閱周邊監視器畫面，22日上午已經將蘇姓主嫌等3人帶回調查，警方說，蘇姓主嫌與林姓男子是相互認識的，因為要討錢所以將人帶走。至於債務是30多萬元或百萬元，仍有待釐清。

警方也呼籲，民眾與人發生財務糾紛，應循正當法律程序解決，切勿以私行解決。