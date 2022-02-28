車主邀12名同學砸報廢車「舒壓」 引發民眾誤會急報警

北市北投區大度路27日晚間9點半發生民眾砸車，大批警力趕到現場，年約30歲的車主說，評估修車不划算，打算報廢，找來大學同學「舒壓」，警方為了釐清原委，將車主、拍攝影片、修車廠業者都帶回派出所，確認無誤後讓相關人離開，並告誡切勿在大馬路邊砸車，引起附近民眾誤會，影響警方維護治安能量。

黃姓車主表示，購買的福特轎車在高速公路發生車禍，車頭凹陷，修車業者估算維修費十幾萬，他心想車子已經老舊，修車不划算，找來大學同學，男女共12人，分持樹幹等物朝車窗玻璃、車頂猛砸，不到十分鐘就被警方團團圍住。

警方如臨大敵，立即啟動「快打部隊」，共有9台警車、20多名警力趕到現場，整條大度路被警示燈照亮，砸車的人說「我以為你們在追犯人」，結果竟然是為了他們正在砸車，吸引警方荷槍實彈趕到現場。

警方詢問黃姓男子、拍攝影片的王男，確定眾人都是大學同學，現已在工作上班，並非小屁孩鬧事，眾人為了好玩、發洩，才會拍攝砸車影片，警方為了釐清事實，確定車子是黃男所有，找來修車廠的業者，並檢視影片、引擎號碼，確定是車主，隨即讓眾人離開。