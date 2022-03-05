奧斯頓馬丁右前車頭與麥拉倫左後葉子板以及車輪發生碰撞，預估維修費可能約500多萬元。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市環東大道5日上午6時許，發生兩輛千萬超跑追撞交通事故，由馬姓男子駕駛的奧斯頓馬丁跑車，在變換車道時，不慎撞到前方一輛陳姓男子駕駛的麥拉倫跑車，並再波及前方一輛賓士轎車。警方獲報到場處理，確認3名駕駛都沒有酒駕及受傷，3人也願意自行和解，但維修費都是百萬元起跳，令員警不禁咋舌。

警方調查，馬姓男子上午駕駛要價1280多萬，擁有12缸引擎，0至1百加速僅需要3.9秒，極速可達每小時328公里的奧斯頓馬丁Vantage s超跑，在環東大道往南港方向，不慎追撞前方陳男駕駛的麥拉倫650s超跑，該輛麥拉倫起跳價至少1535萬元，0至1百公里加速僅需3秒，極速可達333公里。

陳男表示，是因前方自小貨車突然切換車道，他才緊急煞車，後方的奧斯頓馬丁跑車跟著追撞上來，並波及到姜姓女子駕駛的賓士轎車。警方檢視，奧斯頓馬丁右前車頭與麥拉倫左後葉子板以及車輪發生碰撞，據車主預估兩台超跑的維修費可能約500多萬元，賓士車也需200萬元左右，因3人願意自行和解，警方抄錄相關資料後即讓3人離去。