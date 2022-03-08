國道3號北上大溪段7日晚間發生死亡車禍，一名25歲工人在擺放車禍警示牌時遭到後車撞死，現場散落一地車殼，滿目瘡痍。（翻攝國道公路警察局臉書）

國道3號北上63公里、大溪段7日深夜發生死亡車禍，一輛特斯拉先撞上內側施工的工程車，無奈25歲俞姓工程人員下車擺放三角錐時，再遭到後方的BMW轎車猛撞，送醫不治。

國道警方指出，7日晚間9時51分許獲報，稱國道3號北上63公里大溪段有車禍，便立即派員前往現場處理，同時轉報桃園市消防局，警方到場後發現，現場為3車追撞事故，分別為特斯拉、BMW與工程車。

警方調查，25歲俞姓男工人駕駛國道工程車在內側車道進行施工，而46歲江姓男子以自動駕駛模式駕駛特斯拉，自後方撞上工程緩撞車，整輛特斯拉橫擺在內側與中間車道，俞男見狀則依照流程，緊急擺放警示設備。

警方表示，但不到20秒的時間，另一輛由40歲江姓男子所駕駛的BMW轎車疑似未注意前方路況，便直接撞上正在擺放設備的俞男，待消防人員到場時，俞男已無生命跡象，經緊急送醫仍不治，另2名駕駛則分別為頭部及手部受傷，並無生命危險，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

警方也呼籲，駕駛人行車時，應該隨時注意車前動態，切勿在開啟自動駕駛後，雙手離開方向盤做其他事，駕駛仍應手握方向盤注意前方路況，才能在危急時緊急應變。