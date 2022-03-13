國道3號南下，近九如交流道附近，今年元旦發生死亡車禍，一輛載運牲畜的貨車遭到自小客車追撞。（中時資料照）

國道3號南向393.6公里處、九如交流道，今年元旦發生死亡車禍，載豬貨車與自小客車追撞，造成1死1傷。據了解，目擊者許小姐控訴，她當時提供行車紀錄器畫面並前往警局報警，結果事發後3個月竟收到高公局的來函，向她討散落物處理費1萬2000元，讓她難以接受。

回顧此起案件，今年元旦上午6時許，43歲辜姓男子駕駛小貨車，滿載豬與雞等牲畜，意外遭到34歲廖姓男子自後方追撞，致兩車翻覆，辜姓駕駛送醫後仍不治，廖男則是傷重送醫，而辜男貨車上的豬因車輛翻覆而被拋飛到車外，甚至壓在車底，現場處處是死豬屍體，場面相當混亂。

據《東森新聞》報導，當時一名許小姐湊巧目擊車禍，事後便拿著行車紀錄器前往警局報案，豈料3個月後，她收到來自高公局的來函，要求她繳納散落物清理費，共計1萬2000元，讓她費解。

許女控訴，她並非當事人，好心提供證據報警，卻反被警方要求繳錢，如今無辜遭開單，她還得自行申訴，讓她相當困擾。對此，高公局則表示，若確定事故與許女無關，將不會向許女收取該筆清理費用。