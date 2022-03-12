國1連環車禍 竟是防疫遊覽車追撞 5乘客急送防疫旅館 15:132022/03/12 中時新聞網 高佩琦 、中時、 林雅惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道一號南向366.9K處，今天下午2時許發生7部包括小客車與大客車在內的追撞事故，車禍造成最外側輔助車道被占用，後方車流回堵大約3公里。(警方提供／林雅惠高雄傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國1南下高雄7車連環撞 6人送醫，車流回堵塞。（翻攝高公局） 國道一號南向366.9K處，今天下午2時許發生7部包括小客車與大客車在內的追撞事故，車禍造成最外側輔助車道被占用，警方正趕到現場處理事故，由於追撞車禍造成後方車流回堵大約3公里，目前已知有2女4男受傷送醫，詳細事故情形及發生原因警方正調查釐清中。 高雄市衛生局表示，該防疫巴士搭載5名居家檢疫民眾，於桃園機場落地採檢均確認PCR陰性放行，於事故現場由本市派遣防疫計程車載送，於稍早均已安全入住居家檢疫場所。 車上6人含駕駛均未受傷，所有人員全程均戴上口罩，評估無社區風險。 #6人送醫 #高雄 #事故 #國1南下 #連環撞 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。