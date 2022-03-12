國1南下高雄7車連環撞 6人送醫，車流回堵塞。（翻攝高公局）

國道一號南向366.9K處，今天下午2時許發生7部包括小客車與大客車在內的追撞事故，車禍造成最外側輔助車道被占用，警方正趕到現場處理事故，由於追撞車禍造成後方車流回堵大約3公里，目前已知有2女4男受傷送醫，詳細事故情形及發生原因警方正調查釐清中。

高雄市衛生局表示，該防疫巴士搭載5名居家檢疫民眾，於桃園機場落地採檢均確認PCR陰性放行，於事故現場由本市派遣防疫計程車載送，於稍早均已安全入住居家檢疫場所。

車上6人含駕駛均未受傷，所有人員全程均戴上口罩，評估無社區風險。