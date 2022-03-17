高雄又暴食安疑慮！仁武區「愛國連鎖超市」竟將五花烤肉片、海帶卷、鴨米血等過期生鮮商品，重新印製有效期限標籤，再以便宜價格賣給民眾，高市府衛生局接獲通報後，前往該連鎖超市稽查，確實發現有相關不法行為，將對業者依食安法處以6萬至2億元罰鍰。
高雄有民眾向媒體投訴，自己先前到高雄市仁武區的「愛國連鎖超市」購買豬五花烤肉片，卻發現該超市竟將過期的生鮮商品以覆蓋貼標，並以打折方式賣給不知情的消費者。
高市府衛生局接獲通報後，立即前往該超市稽查，發現不只豬五花烤肉片，海帶卷、鴨米血等過期生鮮商品，也被業者重新貼標，以打折方式出售，由於新標並未完全覆蓋舊標，舊標的價格及有效期限還以「特價」貼紙覆蓋，疑似企圖欺瞞消費者。
對此，衛生局表示，於3月14日接獲反映後，便立即派員到現場查察，發現該店家確實有將生鮮即期食品重新貼標販售的情事，將依違反食品安全衛生管理法第15條規定及依同法第44條規定，對該連鎖超市業者處以6萬元以上、2億元以下罰鍰。
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