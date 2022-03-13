宜蘭礁溪鄉礁溪路昨日發生一起酒駕交通事故，小客車駕駛謝男酒測值超標移送偵辦，機車駕駛陳女意識清楚、無生命危險，送往礁溪杏和醫院就醫。（宜蘭縣礁溪分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭礁溪鄉礁溪路七段，昨日17時許發生一起交通事故，經警方到場了解，一名謝姓男子（65年次）駕駛自小客車迴轉時，不慎與騎乘機車的陳姓女子（61年次）發生擦撞，所幸陳女意識清楚、無生命危險，送往礁溪杏和醫院就醫，實施酒測後，發現謝男酒測值超標，全案依公共危險罪移送偵辦。

礁溪分局呼籲，民眾務必遵守「酒後、宿醉不開車」原則，避免酒後駕車，影響個人或他人生命、財產安全。

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