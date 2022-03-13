礁溪自小客迴轉擦撞機車 駕駛酒測超標下場GG了 11:352022/03/13 中時 吳佩蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭礁溪鄉礁溪路昨日發生一起酒駕交通事故，小客車駕駛謝男酒測值超標移送偵辦，機車駕駛陳女意識清楚、無生命危險，送往礁溪杏和醫院就醫。（宜蘭縣礁溪分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭礁溪鄉礁溪路昨日發生一起酒駕交通事故，小客車駕駛謝男酒測值超標移送偵辦，機車駕駛陳女意識清楚、無生命危險，送往礁溪杏和醫院就醫。（宜蘭縣礁溪分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真） 宜蘭礁溪鄉礁溪路七段，昨日17時許發生一起交通事故，經警方到場了解，一名謝姓男子（65年次）駕駛自小客車迴轉時，不慎與騎乘機車的陳姓女子（61年次）發生擦撞，所幸陳女意識清楚、無生命危險，送往礁溪杏和醫院就醫，實施酒測後，發現謝男酒測值超標，全案依公共危險罪移送偵辦。 礁溪分局呼籲，民眾務必遵守「酒後、宿醉不開車」原則，避免酒後駕車，影響個人或他人生命、財產安全。 ★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！ ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障 #礁溪 #宜蘭 #酒測值超標 #車禍事故 #移送法辦 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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