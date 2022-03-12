桃園市龜山區國道1號南下46公里處今天20時發生大貨車火燒車意外。(翻攝照片)
桃園市龜山區國道1號南下46公里處今天20時發生大貨車火燒車意外。(翻攝照片)

桃園市龜山區國道1號南下46公里處今天20時發生大貨車火燒車意外，桃園市消防局獲報趕往搶救，車頭幾乎全毀，所幸無人員傷亡受困。

桃園市消防局指出，12日20時04分接獲報案，桃園市龜山區國道1號南下46公里火燒車意外，第一大隊龜山分隊趕往後，發現大貨車起火燃燒，造成車頭全毀，燃燒面積3平方公尺、所幸無人員受傷受困。

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