彰基七期醫療工程發生工安意外，施姓工人慘遭活埋身亡，如今傳出他沒有勞保，又是家中經濟來源，已經是列冊中低收入戶的家庭頓時陷入困境。（資料照）

彰基七期醫療工程發生工安意外，施姓工人慘遭活埋身亡，如今傳出他沒有勞保，又是家中經濟來源，已經是列冊中低收入戶的家庭頓時陷入困境。（資料照）

彰化基督教醫院第七期醫療大樓工程，11日中午發生開挖地下2樓作業時，擋土牆突然坍崩，壓死獨自在場操作怪手的46施姓工人。施男遭活埋、肋骨全斷，送醫搶救不治，家屬要求留最後一口氣回埔鹽老家才斷氣；如今清查赫然發現身為家中經濟支柱的他竟然沒有勞保，埔鹽鄉長許文萍強調，已經緊急啟動關懷機制。

彰化基督教醫院第七期醫療大樓新建工程規畫多年，斥資48億元，基地面積廣達1700坪，將興建地上8樓、地下6樓，不僅是全彰化市、也是全彰化縣內，目前大樓工程中，地下室樓層最多、最深的建案。

然而，工程一波三折，先是前年有多戶住戶抗議開工後一個月內4度路面塌陷，危及隔壁巷弄住戶安全，如今又傳出死亡工安意外事件，遭彰化縣政府勒令停工進行調查，工程停擺。

昨天中午工安意外事故發生後，慘遭活埋的施男很快被救出，緊急送進對面的彰基急室搶救，仍因傷勢太重、無力回天，家屬忍痛同意放棄急救，醫院拔掉葉克膜後，以救護車將徒留最後一口氣地施男載送回家辦理後事。

根據埔鹽鄉公所清查發現，46歲施姓工人與68歲母親、45歲越南妻子同住，育有2名女兒，分別就讀國中一年級、國小一年級。

許文萍表示，施家家境貧困，是公所列冊的中低收入戶，施男妻子無業在家家管、施母每月可領7550元的老農年金，全家僅靠施男收入度日，一家再無其他社福補助。

許文萍說，施男身為家中經濟支柱，發生意外驟逝，公所詢問勞保局，才發現施男並未投勞保，除立即縣府通報外，後續將將協助施家辦理特殊境遇緊急生活扶助，若通過將可領4萬1千元，也將協助辦理低收入戶，幫助籌措施家女兒未來的就學及生活費。