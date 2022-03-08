環東大道「奧斯頓馬丁」尬車麥拉倫 超車瞬間對撞影片曝（取自記者爆料網）

台北市環東大道5日凌晨發生1輛市價1200萬的奧斯頓馬丁Vantage s超跑與市價1500萬的麥拉倫650s「當街軋車」，2名駕駛為朋友關係，一路奔馳下奧斯頓馬丁在超車瞬間不慎擦撞麥拉倫，2車身有多處損傷，維修費恐破500萬，事發當時行車紀錄器曝光，只見奧斯頓馬丁想從麥拉倫旁「鑽過」卻發生碰撞。

警方調查，32歲馬姓男子5日凌晨駕駛要價1280多萬元擁有12汽缸引擎，0至100公里加速僅需3.9秒，極速可達每小時328公里的奧斯頓馬丁Vantage s超跑，在環東大道與朋友駕駛的麥拉倫650s發生擦撞，車頭右前方不慎追撞到麥拉倫的左後方，並波及另1輛賓士轎車。

奧斯頓馬丁右前車頭保險桿掉落，麥拉倫則是左後葉子板受損，維修費初估破500萬，3名駕駛表示願意自行和解。

奧斯頓馬丁右前車頭保險桿掉落，麥拉倫則是左後葉子板受損，維修費初估破500萬，3名駕駛表示願意自行和解。

3名駕駛酒測值都為零，而被撞的麥拉倫650s超跑來頭更不小，市價從1535萬起跳，0至100公里加速僅需3秒，極速可達333公里，2輛超跑都非租賃；奧斯頓馬丁右前車頭保險桿掉落，麥拉倫則是左後葉子板受損，維修費初估破500萬，3名駕駛表示願意自行和解。

奧斯頓馬丁車上的行車紀錄器畫面曝光，只見奧斯頓馬丁一路在環東大道上狂飆，原本一直與前方的麥拉倫跑車保持距離，2車高速之下不斷超越其他車，猶如「尬車」現場，奧斯頓馬丁在2線道準備從麥拉倫旁超車時不慎發生擦撞，鏡頭瞬間大幅晃動，車身疑似整個翻倒。