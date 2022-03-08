自駕釀禍？國3車禍撞死人 特斯拉10萬交保原因曝 18:112022/03/08 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道3號大溪路段7日晚間發生死亡車禍，46歲江姓男子駕駛特斯拉轎車撞上國道內側施工緩撞車，橫擺在中間車道。25歲俞姓人員擺放事故交通錐時，遭40歲江姓男子駕駛BMW轎車撞擊，送醫不治。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號大溪路段7日晚間發生死亡車禍，46歲江姓男子駕駛特斯拉轎車撞上國道內側施工緩撞車，橫擺在中間車道。25歲俞姓人員擺放事故交通錐時，遭40歲江姓男子駕駛BMW轎車撞擊，送醫不治。2人遭過失致死送辦，桃園地檢署訊後，特斯拉駕駛10萬、BMW駕駛5萬交保。 檢方表示，交保金額考量財力、具保效果，並非因金額較高，就代表已經認定特斯拉肇事責任較重。至於事故發生原因，還在釐清當中。據了解，因特斯拉駕駛是醫師，較具財力，因此交保金額較高。 噪音車擾民眾安眠 土城警強力取締揪百輛違規 台東大武曳引車衝安全島 撞斷燈柱車頭全毀 #駕駛 #交保 #特斯拉 #10萬 #5萬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 道路縮減害摔車骨折 他提國賠求償45萬遭駁回關鍵曝 19:182022/03/07 社會 國道3號車禍 男回頭撿手機被撞死 04:102022/03/07 社會新聞 BMW追撞貨櫃車後起火 駕駛逃出嗆傷送醫仍不治 10:532022/03/06 社會 公車駕駛嚴重短缺 駕訓班現場直接招攬人才 17:322022/03/06 生活 國3嚴重車禍！BMW撞施工車 特斯拉追尾「車頭毀」 1死2傷 23:062022/03/07 社會 米砂百萬特斯拉半年2次意外 被潑酸又遭砂石擊中曝超慘現況 09:172022/03/06 娛樂 桃園急徵公車駕駛 業者到駕訓班搶人 04:102022/03/07 地方新聞 落海片曝光！休旅車直衝台東富岡漁港 駕駛驚險脫困 09:452022/03/08 社會 後車燈故障引注意 警查獲駕駛通緝又持毒 11:572022/03/06 社會 台灣大車隊擴大招募女司機 14:382022/03/08 財經 姪子朋友開公司？婦人掏10萬相助險遭詐 15:592022/03/08 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。