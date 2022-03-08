國道3號大溪路段7日晚間發生死亡車禍，46歲江姓男子駕駛特斯拉轎車撞上國道內側施工緩撞車，橫擺在中間車道。25歲俞姓人員擺放事故交通錐時，遭40歲江姓男子駕駛BMW轎車撞擊，送醫不治。2人遭過失致死送辦，桃園地檢署訊後，特斯拉駕駛10萬、BMW駕駛5萬交保。

檢方表示，交保金額考量財力、具保效果，並非因金額較高，就代表已經認定特斯拉肇事責任較重。至於事故發生原因，還在釐清當中。據了解，因特斯拉駕駛是醫師，較具財力，因此交保金額較高。