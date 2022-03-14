即使全球已逐漸熟悉與疫情共存，但受到俄烏開戰、地緣政治風險等不穩定因素襲擊供應鏈，讓本就高漲的通貨膨脹數據持續攀高，全球首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）提到，在高通膨的經濟環境下，擁有房子或優質公司的股票會比持有美金還要更好。

綜合外媒報導，馬斯克在個人推特上連發數則推文表示，很多人希望能獲得相關建議，「在通貨膨脹高漲時，持有實物資產，如房子、優質企業的股票等，都會比持有美金更好。」

此外，馬斯克也強調，他對虛擬貨幣的信心，「我依然持有虛擬貨幣，而且無論如何都不會出售我的比特幣、以太幣及狗狗幣。」馬斯克個人擁有上述三種虛擬貨幣，但旗下航太公司Space X僅持有比特幣。

馬斯克也透露，特斯拉與Space X在原物料及物流上都面臨明顯的通貨膨脹壓力，「我的公司在面臨通膨壓力上並不孤單。」特斯拉上周緊急調漲美國及大陸市場部分車型的價格，這是去年晶片荒漲價後，今年首度調漲價格。