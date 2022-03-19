蔬菜、肉類漲一成、食用油漲二成、泡麵漲五元、便當漲十元，所有吃的、用的都漲，最近民眾感受最深的就是「漲」字，荷包縮水，大嘆吃不消，究竟這一波漲價還會持續多久?

主計處公布去年經常性薪資平均43211元，年增率1.93%，實質經常性薪資4122元，年減0.04%，主要原因是物價漲幅過大，薪資成長被通膨吃掉，五年來實質薪資首度衰退。

薪資成長被通膨吃掉

台灣去年CPI 年增率2.0 %，觀察每月的曲線現變化，已經連續六個月超過2%通膨警戒線，今年一月改寫新高來到2.84%。台灣金融研訓院董事長吳中書表示，台灣正面臨輸入型通膨，國際油價及原物料(黃小玉)成本上漲，轉嫁給消費者身上，造成物價齊揚。

台灣近六個月 (2021 年 7 月~ 2022 年 1 月) CPI 走勢(理財周刊提供)

台灣近六個月(2021年7月~2022年1月) CPI走勢

資料來源: 財經M平方

吳中書認為，台灣去年GDP 年增6.04%，預估今年GDP 4%，CPI雖衝破2%，為適度性的需求擴張、加上去年產業獲利不錯，公部門及企業調薪4%，物價有所支撐，目前的通膨還算健康。

不只台灣，各國都有通膨的現象，尤以美國最為嚴重，去年十二月CPI年增率7%，今年一月改寫新高7.5%、歐盟去年十二月創下歷史新高5%、澳洲去年四月新高3.8%，年底回落到3.5%，鄰近的韓國去年CPI 年增率2.5%，亦是十年來新高，中國和日本則因內需消費疲弱，去年CPI增率分別為0.9%、-0.2%。

各國 GDP、CPI 成長率比較(理財周刊提供)

各國GDP、CPI成長率比較

造成此次通膨的因素複雜，大致可歸納五點：一、供應鏈尚未完全恢復，各國恢復經濟動能，需求面遠大於供給面。二、美國無限量QE，民眾袋有錢，解封之後，報復性消費。三、美國FED錯判情勢，認為通膨只是短暫的現象，去年十月CPI上衝到6%才警覺，拿掉「短暫」的字眼。四、塞港所造成的供應鏈紊亂，成本品及原物料無法順利進出口。五、美元走貶，導致國際原物料持續走高。

為抑制通膨，美FED將在三月第一次升息，預料各國央行也會跟進，吳中書認為，全球經濟正在復甦，美國應不會採取太強烈的升息手段，以點陣圖來看，「今年升息三次、明年三次、後年升二次」，循序漸進地升息，另外，各國與疫情共存的生態慢慢形成，以發展經濟為重，升息對今年國際經濟影響相對有限。

台灣通膨最快第二季回落

「最差的情況已經過去」，吳中書指出，美CPI基期已高，除非有其他的因素，通膨應不會再衝高；再者，美國今年經濟狀況不錯，雖有需求，但不會如去年暢旺；第三，BDI指數離高點已滑落很多，供應鏈、塞港問題在下半年度應會緩解。

因此，他樂觀預估，美國CPI在第四季回落到3%的機會很大，台灣通膨不嚴重，隨著國際通膨改善，第二季、第三季回落到2%以內不無可能。

烏俄衝突不確定因素

然而，俄烏軍事衝突可能使通膨加劇，俄國為天然氣輸出國、烏克蘭是農業大國大國，戰爭開打一個星期小麥漲幅超過三成、大豆漲二成、玉米漲一成，布蘭特原油、美國原油都漲漲過五成，目前看起來都沒有回落的跡象，加上被黑海封死，許多散裝航運繞道增加運費，又會使得塞港更為嚴重，戰爭若持續半個月、一個月，供應鏈恐一整年不順。

小麥期貨走勢(理財周刊提供)

小麥期貨走勢

西方國家祭出核彈級經濟制裁，將俄國踢出SWIFT(環球銀行金融電信協會)，金融專家林修峰認為，目前SWIFT仍保留俄國最大的兩家銀行，作為天然氣和貿易用途，交易並沒有完全掐死，但預期上漲的心理，油價漲幅超過五成，來到每桶114美元新高，戰事若持續，今年恐要挑戰小布希時代147美元高價，大家要有心理準備。

布蘭特原油期貨走勢(理財周刊提供)

布蘭特原油期貨走勢

撇除俄烏衝突，今年全球經濟動能依然強勁，要注意的是，明年貨幣政策開始退場，各國政府面臨龐大的財政赤字，開始償還債務利息，對經濟會有收縮的壓力，尤其是美國和中國這兩大經濟體，2023年以後經濟會開始放緩，甚至出現疲態，民眾不要一股腦兒覺得通膨會持續很久，屆時若供過於求，可能又有通縮的疑慮。

中研院經濟所前所長簡錦漢也認為，美國升息、各國央行也會跟進升息，全球經濟成長開始放緩，有些國家會呈現進退兩難的局面，例如，中國內需疲軟，若不升息，人民幣將走貶，不利匯市；若升息，人民、企業、政府將面臨龐大債務壓力，不利經濟成長。

選擇有轉嫁能力的廠商

通膨下如何做好資產配置？吳中書建議，中長期來看，可以選擇具有前瞻性的高收益資產，如永續發展題材或抗通膨的債券，保本兼顧收益，避免通膨侵蝕獲利。而台股的基本面依舊看好，動盪的環境中，定期定額投資ETF相對穩健。

簡錦漢認為，通膨對股市不見得不好，具有定價能力、可以把成本轉嫁給消費者的廠商相對有優勢。另外，債券市場的價格不會太好，持有債券朋友可以考調整部位，特別是新興市場體質較弱的國家，如中國、土耳其、阿根廷等，要特別留意。

本文作者:蔡武穆

(本文摘自《理財周刊1125期》)