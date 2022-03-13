今天（13日）下午3時許一輛車上坐有30人、從花蓮前往台東的遊覽車，行經台9線花東縱谷公路台東卑南鄉龍過脈路段時，遭對向一輛由南往北行駛小轎車撞上，小轎車疑似天雨路滑，加上連續彎路，失控撞上遊覽車。

轎車駕駛腿部及胸部受傷，送醫急救，遊覽車則無人受傷虛驚一場，不過無法再行駛，只能找來拖吊車移動，乘客則安排其他車輛接駁。目前造成該路段雙向塞車，詳細事故原因仍待調查釐清。