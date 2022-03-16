國立台東大學體適能指導團隊成立2年多，包含教練、助教、檢測員共有30人，師生共同深入部落指導長輩正確運動知能、延緩老化，受到許多長輩青睞；去年從體育系畢業並擔任教練的藍景耀說，只要從長輩口中聽到「教練，起立坐下變得更輕鬆了！」就獲得滿滿成就感。

團隊指導老師湯慧娟教授表示，東大體適能團隊自2020年成立後，下鄉巡迴運動指導，利用生活周邊的工具當作輔助器材設計課程，培養正確運動觀念與習慣，讓長輩有足夠的肌力應付日常生活；而「最常使用的器材，就是沒有器材」，或藉由自身體重，訓練生活所需的肌力及肌耐力。

擔任教練的藍景耀說，因為對健身有興趣，又喜歡服務他人，大四時決定加入團隊迄今。從第1堂課的狀態漸漸幫助長輩改善體態與肌力，尤其是聽到長輩說「教練，起立坐下變得很輕鬆了！」讓他有滿滿的成就感。

藍景耀指出，在服務過程中，更了解如何與長輩溝通，讓長輩在運動時保持愉快的心情，同時也必須不斷充實相關知能，增進指導技巧、熟悉課程規畫，若未來要轉換到其他運動相關產業，也有很大的幫助。

湯慧娟說，體適能團隊共有6位教練、8位助教，加上檢測員共有30人左右，起初主要成員為心動系及體育系學生，後來陸續也有南島所、音樂系及資工系等不同領域的學生加入，經由團隊提供學生增能學習的平台，也在服務過程中精進實務技術與經驗，同時對就業進路有更多了解，明確未來發展方向，還能發揮所長，回饋社會。

此外，體適能指導團隊亦規畫完善晉升制度，有興趣的學生經過專業培訓後，可加入團隊擔任助教，隨團巡迴指導，累積服務時數並考取相關證照後，再通過定期考核就能晉升教練。