有一家房仲店頭，前一年的業績表現是全業務區最後一名，隔年卻衝到全區第三；業績翻轉的關鍵，並不是因為來了一位超級業務，而是全新換血的團隊。信義房屋文湖國小店經理孫國豪擁有台大工商管理系高學歷，旗下團隊全都是從業資歷未滿1年的房仲新人，這群前段公私立大學畢業的新鮮人，組合成工作自律、積極，還能與資歷相當的同事保持良好競合關係的團隊，因而讓店頭業績大翻轉，平時服務也深獲客戶信任。

文湖國小店長孫國豪去年1月接任文湖國小店，旗下團隊也大換血，全由資歷1年內的新人組成，但他說，同仁來自台大、成大、暨南大學、輔仁大學等校，雖然資淺，有的人將房仲工作當成挑戰自我及學習新知的方法，也有人享受服務客戶的成就感，透過主動積極學習、互相補位、健康競合，再加上擁有信義房屋及個人學歷這兩塊招牌，對於提升客戶信任度大有幫助，漸漸成為一支高戰力的戰隊。

信義房屋文湖國小店除了店主管，所有員工從業資歷都在1年以內，雖然資淺，許多人都擁有台灣前段公私立大學文憑，加上積極學習，仍深獲客戶信任。(圖/信義房屋提供)

例如文湖國小主任陳柏禕畢業自成大經濟系，他笑說，的確很多客戶會問他「怎麼不進金融業或銀行業？」但對他來說，買賣房屋是許多人一輩子必定會遇到的事，因此，選擇進入房仲業，每當服務客戶買到喜歡的房子，他總會覺得很有成就感，而且房仲工作每天會遇到不同客戶、案件，也深具挑戰性。

畢業自台大戲劇系的廖冠捷也分享，求學時期培養的「求知慾」及「規劃執行能力」，是他入行近2年受惠最多的習慣。求知慾方面，由於房仲工作需要熟悉許多不動產專業知識，也要面對形形色色客戶，其中不乏高資產客群，需要熟悉全球局勢、資產配置等話題，就會激勵自己不斷吸收新知、不斷突破原有能力；規劃執行能力方面，則是及時幫客戶解決問題，在服務品質上精益求精。

廖冠捷認為，很多人可能覺得念到台大還去當房仲「很可惜」，但正是因為有這樣的求學歷程，對於職涯發展會有更多的期待，尤其重視「成長空間」；此外，既然求學時期，學校都提供多元課程、社團等資源給學生，不就是希望頂著台大學歷踏入社會的人，能夠不要設限自我，找到真正喜歡且能發揮的工作？

為招募更多質優人才加入，信義房屋今年前進台大校徵博覽會，獲得許多學生反響；即日起至5月中也會巡迴各大學徵才博覽會，北部重點場次包括3月23日台師大、北大，25日政大，詳情可至攤位現場或信義房屋人才招募網查詢。