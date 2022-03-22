今年展望會啟動「籃海計畫」，不僅與鳳中籃球隊合作，更於宜蘭、台東為所服務的青少年成立籃球隊。（展望會提供／林良齊台北傳真）

花蓮縣鳳林國中籃球隊的小球員們，雖然從未受過籃球體育班的正規訓練，學習資源也不若都市學校豐富，卻以熱愛籃球的拚勁，今年首度代表花蓮縣挺進國中籃球聯賽乙級北區複賽，與各縣市籃球名校同場競技，開賽後以勢如破竹的四連勝打進北區八強，創下成軍來最佳成績，成為場邊焦點。更可貴的是，在學校師長帶領及台灣世界展望會「籃海計畫」支持下，這群孩子在籃球隊裡兼顧學業及品格發展，讓籃球不僅是爭奪勝負的運動競技，更成為培養品德、發展未來的搖籃。

鳳中籃球隊平時每周練習2-3次，鳳中學務主任主任沈文俊最重視的不是球技，而是學習態度及自律精神，沒練球時總陪孩子留校夜讀；七年來指導鳳中籃球隊的賴馬政教練，過去在警界服務時看到部落中許多來自隔代教養、弱勢家庭的青少年，放學或寒暑假常聚集遊蕩、出入不良場所，因而希望藉由籃球隊拉住孩子往正途發展，這次鳳中籃球隊止步北區八強，許多小朋友在賽後流下不甘心的淚水，但他們馬上調適好心情。

鳳中籃球隊中，有7名小球員為台灣世界展望會關懷家庭的孩子。今年展望會啟動「籃海計畫」，不僅與鳳中籃球隊合作，更於宜蘭、台東為所服務的青少年成立籃球隊，打造兼顧品格及學業的青少年共學成長團體，提供定期訓練設備、球具球衣等，更引進專業的客座教練資源，讓孩子提升球技之時，也在課業學習、人格發展、團隊合作等各方面持續進步。

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