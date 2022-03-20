敦化國小就有一名選手在比賽時撞到籃球架，小腿嚴重骨折送醫。（北市議員王欣儀提供／游念育台北傳真）

為增進學童健康及加強團隊生活教育，台北市每年都會舉辦國小籃球教育盃，不過，台北市議員王欣儀卻接獲家長陳情，這次比賽的球場，有多項缺失，造成多名選手受傷，甚至骨折送醫；家長向教育局反映，卻無法更換場地，目前比賽仍在進行，讓球員的家長膽戰心驚。

王欣儀指出，松山國小籃球場因籃球架基座緊貼球場邊線，沒有緩衝區，造成球員上籃、搶球容易撞到籃球架，且場地過滑也釀成多起意外，敦化國小就有一名選手在比賽時撞到籃球架，小腿嚴重骨折送醫；永建國小的球員也因場地太滑，滑倒膝蓋受傷被家長抱下場，非常離譜。

王欣儀痛批，已有多位家長及老師向教育局反映場地問題，盼能轉移賽事場地，且已先協調可到溪口國小舉行，但教育局卻以溪口國小場地不符合標準為由否決，也提不出任何場地備案，讓球員只能繼續身處在不安全的場地比賽，家長更是膽戰心驚。

王欣儀在3月18日深夜接獲家長陳情後，已要求教育局針對場地問題提出解決辦法，當時教育局回覆，球架墊子轉折處，會用毛巾、布加強縫隙及轉角的包覆，並請學校加強隊與隊賽後地板整理，現場也準備大拖把讓學生將鞋底灰塵踩踏，但王欣儀後來仍接到家長反映，19日比賽時仍有多名球員滑倒。

王欣儀痛批，教育局已知道松山國小籃球架基座緊貼球場邊線，容易造成學童碰撞球架產生危險，卻堅持在原地舉辦比賽，完全置學童安全於不顧；她要求，教育局未來辦理任何籃球比賽應針對場地高標準檢視，同時應要有「備案」。

教育局表示，松山國小長期承辦大小規模籃球賽事，設備都有定期維護，去年11月18日、今年2月25日都有活動中心籃球場木地板修繕；教育局也說，地板部分並無反潮狀況，接獲反映後已請學校加強賽與賽間的地板清拖，並放置大拖把布讓學生踩踏鞋底灰塵。

教育局也說，未來場地球架部分會列入賽務檢討事項，明年比賽的2間場地，其中一個已匡列南港國小場地，另一個場地也會提早匡列完善，更有利辦理盃賽。