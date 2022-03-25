家中有叛逆的孩子該怎麼辦？如何與青少年溝通？是許多家長煩惱的問題，為了幫助親子融洽相處，台中市少輔會志工何媽媽特別分享她的心路歷程，並提供「3要1心」心法，呼籲家長們要傾聽、要陪伴、要引導，最重要的是要有耐心。

何媽媽的孩子「小德」從小就有正義感，只要聽聞朋友被欺負，便挺身而出相助，甚至跟一群血氣方剛的年輕人聚在一起，一度讓她感到很頭痛，擔心孩子容易誤事，而小德也因此進到少輔會接受輔導，為了幫助兒子，何媽媽一路陪伴，也開啟了她的蛻變人生。

何媽媽說，在與少輔會社工員互動過程中，她學習到調整教養方式及親子互動的經驗與知識，進而循序漸進克服種種困難，逐漸建起與小德的良好親子關係，一步步帶著他遠離衝動與人衝突偏差行為，期間深深感受到一定有許多家長與自己有相同問題，幾經思考，決定加入少輔會擔任志工。

投入志工行列後，何媽媽接受一連串的課程訓練，她說，從中學習到多元思考、同理心練習及說話表達技巧等，也深深感受到「3要1心」的重要，能夠傾聽、陪伴與引導，並有耐心對待孩子，相信孩子會感受到自己的付出與關愛。