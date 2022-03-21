無人機載運醫療物資送到新達山屋。（弘光科大提供）

弘光資工系副教授張成榮率團隊進行巡檢高山運補作業。（弘光科大提供）

無人載具應用越來越廣泛，俄烏戰爭使用無人機當轟炸武器！弘光科技大學資訊工程系副教授張成榮說，303大停電讓國人越來越重視電力穩定供應；去年與工研院合作搭載救援醫療箱，進行高山投擲物資任務，還率領團隊用無人機執行高山電塔巡檢，堪稱國內創舉。

張成榮說，無人飛行載具從市場上分類，分層消費型、商業型、國防軍事，最近國際關注的俄烏戰事，便用價值數百萬美元的無人機作戰，不僅可以搭載彈藥，減少操作人員傷亡，作戰半徑至少還可達300公里，比傳統武器價格成本相對低廉，是戰場上的新利器。

全台日前大停電，讓國人更關心供電穩定性。張成榮指出，去年他與台電公司合作，進行海拔3000公尺以上的高壓電塔巡檢，花了近一小時飛行46.5公里，檢查79座電塔。另與工研院材化所合作，用一台以高壓氫氣瓶為主要燃料電池的無人直升機，搭載救援醫療箱總起飛重量逾28公斤，飛往海拔3167公尺的新達山屋，載運至高點3246公尺的高度投擲物資。

張成榮說，高山常有不穩定氣流，執行任務時在高海拔飛行空氣密度低，氣動力效益較差，爬升時容易耗電，一下子要從800多公尺爬升到3000多公尺；因此，團隊使用抗環境性能較好的單旋翼直升機執行任務，事前為了確保能穩定、安全飛行，特地到武嶺測試，取得執行數據後再執行任務。

「單旋翼直升機飛在中央山脈飛行是創舉！」張成榮強調，除巡檢台電高山電塔外，還與工研院材化所合作，使用田屋科技一台以高壓氫氣瓶為主要燃料電池的無人直升機，飛往新達山屋投擲醫療救援物資。新達山屋是武陵四秀百岳必經之路，是山友的中繼站，如果腳程快走一趟8小時，透過無人機飛一趟只要18分鐘。未來將會持續進行跨海的任務，讓無人機的應用更加寬廣。