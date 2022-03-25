中華航空積極招募優秀人才加入機師行列，今(25) 日在台灣師範大學舉辦校園徵才說明會，吸引逾百位學生參加，就讀科系橫跨文、理、工、管理等，透過現任機師親自分享培訓過程、工作內容等經驗，讓大家更了解機師的專業與生活，非相關科系也能報考，鼓勵莘莘學子勇於追夢。

說明會首先簡介華航基本資料、機師報考資格條件、職涯發展等，隨後由A321neo全新機隊的助理總機師陸世諺為大家介紹個人成為機師的過程，他大學就讀英文系，在退伍前得知華航培訓機師計畫，報考錄取後，由公司送到澳洲受訓，經過 2 年培訓成功飛上藍天。他也分享受訓過程的甘苦談，以及上線後的飛行歷程。

他強調，機師是一份「適性」的工作，需要一定的天份跟適合的人格特質；這也是一份極富挑戰性的工作，必須有足夠的抗壓性及穩定性，能夠重複不斷有紀律的執行程序，並靈活面對各種突發狀況；且正式上線飛行後，每半年都要通過適職訓練與考核，持續保持自己體能及身體在適當狀態；家人親友也要理解配合飛行派遣任務，彈性調整假日私人時間。他認為在華航擔任機師，除了福利好、待遇佳，最重要的是每一次安全完成任務的成就感，這是對自己最大的肯定。他期勉準畢業生勇敢踏出第一步，把握報考機會。

華航自 2 月底開始，陸續至各大科學園區及大學校園辦理機師招募說明會，各場次皆報名踴躍、秒殺額滿，大家最常見的問題包括培訓的國家、近視是否能開飛機等。華航目前配合訓練的飛行學校分別位於美國及澳洲，錄取後將視學校訓能安排，海外受訓的食宿皆由公司包辦；近視者配戴眼鏡也可以成為機師。

華航持續招募機師，今年預計晉用150名機師，其中包含60名培訓機師，大學以上畢業不限定科系、無須航空相關工作經歷、多益750分以上都可報考，錄取後將由公司安排至國外接受基礎飛行課程，為你一圓飛行夢。