新竹縣政府為讓體育人才能減輕經濟負擔，專注訓練，縣長楊文科宣布「新竹縣績優運動潛力選手培訓補助金發給要點」即日起上路，在全國體育競賽獲得前三名選手，最高每人每月可領為12000元培訓補助金，為期2年。

楊文科表示，縣府相當重視體育發展，各體育項目選手的競技實力也逐漸提升，為讓優秀選手有更優質的備戰狀態，並在訓練上能無後顧之憂，發給培訓補助金的政策非常重要。

去年參加全國中等學校運動會獲得14金、13銀、22銅，全國運動會獲2金4銀2銅，全國原住民族運動會得10金、14銀、17銅，都突破以往紀錄，是歷年得獎牌數最多。

教育局長楊郡慈指出，這項要點是針對全國運動會、全國中等學校運動會、全國大專院校運動會，及學校運動聯賽總決賽最優級組等全國體育競賽，獲得前三名選手，將核予每月培訓補助金。

代表新竹縣獲得全國運動會個人項目比賽前三名者，第一名每月有12000元培訓補助金、第二名6000元、第三名2000元，並均補助2年。不同層級賽事與項目的培訓補助金細節，可上教育局網站「新竹縣績優運動潛力選手培訓補助金發給要點」查詢。

此外，績優選手就讀的縣轄學校，也可申請補助費用作為選手培訓經費，如增添消耗性訓練器材裝備、運動防護人員及用品、課業輔導等相關費用。

楊郡慈表示，培訓補助金將有助提升競技體育成績，另明年新竹縣縣將舉辦「112年全國中等學校運動會」，相信在主場優勢及重大政策實施下，縣內選手們成績更能登峰突破。