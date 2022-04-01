新竹市長林智堅任內政績有目共睹，趁著清明連假舉辦兒藝節，1日就邀來了蔡英文總統當嘉賓「試玩」，是民進黨內明日之星，年底卸任後動向備受關注，由於大新竹合併今年確定無法完成，傳出黨中央有意點名林智堅跨過頭前溪選新竹縣長，續推大新竹合併，林智堅則並未正面回應，僅以謝謝2字帶過。

大新竹合併計畫眼看已來不及於年底前完成，傳出有民進黨高層建議年紀輕、形象佳的林智堅轉戰新竹縣長，續推大新竹合併。林智堅1日出席兒藝節活動時坦承因修法之故，大新竹合併在期程上已經來不及，但新竹市府大新竹專案辦公室仍如期啟動。

林智堅指出，去年9月他提出大新竹合併升格的倡議之後，得到新竹縣市民超過6成的支持，如今修法期程已來不及。林智堅表示，目前新竹市還有許多大項建設正推進或是規畫中，在卸任前會專注投入在市政工作上。

關於大新竹合併計畫，林智堅由衷期待在未來的時間能超越政黨、盡速凝聚共識，透過地制法修正來促成大新竹合併升格。至於是否要選縣長？林智堅僅笑著以「謝謝、謝謝」含糊帶過，並未正面回應。