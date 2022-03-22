大陸東方航空波音737-800客機21日在廣西墜毀，失事影片中，該班機呈現90度垂直插地，引發軒然大波。對此一名大陸前飛行員看完影片後，分析墜機極可能是2大原因所致。

東航MU5735以機頭朝下，從高空9000公尺筆直插入地面的方式墜毀，畫面怵目驚心，中國航空學會《航空知識》雜誌主編王亞男認為根據該班機最後資訊研判，可以被理解為飛機完全失去了升力性能，沒有辦法再維持正常飛行，直言「非常不正常」。

東航MU5735墜機，飛機殘骸散落一地。(圖／中新社)

根據陸媒《紅星新聞》報導，一名前飛行員受訪時指出，飛機筆直下墜的案例非常罕見，尤其是在機身完好、機翼沒有受損的情況下更是匪夷所施。他研判，其中一種可能性是飛機的傳感器失靈，由於攻角感測器對飛行角度判斷權限高於機師，因此若感測器出錯誤判，飛機就會自動降低機頭，導致此次垂直墜毀狀況出現。

前飛行員表示，第二個可能就是該班機引擎全部失去動力，且飛機電控系統故障導致全機斷電，導致飛機失速，但這個情形機率相當低，因為在飛機有輔助系統，加上機翼沒有受損的情形下，機師可以自行調整飛行姿勢，很難出現垂直下墜的畫面。