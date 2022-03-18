警方發現嫌犯懸掛失竊車牌的黑色轎車並非贓 車。（橫山分局提供／羅浚濱新竹傳

橫山分局芎林派出所17日晚發現1輛黑色轎車懸掛失竊車牌，示意停車受檢時，該車突然緊急倒車逃逸，撞倒警用機車，楊姓女警及時閃開倒地幸僅受挫傷，過程相當驚險，員警朝車開了2槍，竊賊在1.5公里外棄車逃逸。

橫山分局指出，轄內日前發生一起轎車車牌失竊案，芎林所楊姓女警17日晚上時6執行守望勤務時，在文衡路發現1輛黑色轎車懸掛該失竊車牌，通報線上警網支援，並一路尾隨。

芎林所劉姓巡佐帶隊趕到文衡路國三橋下前，示意該車停車受檢，該車減慢速度似要在路邊停車，未料，突然急速倒車，撞倒後方的警用機車，楊員及時閃開倒地，送醫診治僅輕微挫傷。

該車倒車時擦撞到1台休旅車，撞到對向路邊的電桿後停住，劉姓巡佐掏槍趕上，見該車左轉要逃，嚇令停車未果，朝車開了2槍，竊嫌仍加速往富林路方向逃逸。

警方隨即追捕，在1.5公里的超商附近路邊，發現該輛黑色轎車，調閱監視器發現車上有3名嫌犯棄車逃逸。警方調查該車並沒有失竊，已鎖定犯嫌積極查緝到案。