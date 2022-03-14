男拒檢還危險駕駛連撞3車 車頭毀了慘卡分隔島遭逮 22:322022/03/14 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 男攔查不停還危險駕駛，自撞卡在分隔島才停下。(蔡依珍攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 男攔查不停還危險駕駛，自撞卡在分隔島才停下。(蔡依珍攝) 桃園市保安警察大隊14日晚間巡邏時，在桃園區民生路和民光東路口，發現一台轎車形跡可疑，上前攔查，豈料駕駛見警竟加速逃逸，一路危險駕駛，還朝窗外丟包東西，最後連撞3台車後，在約1公里外的春日和三民路口自撞分隔島，前輪騰空才停下，保警懷疑丟包的物品是毒品，除沿途尋找丟包物，也逮捕駕駛釐清案情中，警匪追逐也占據雙向的內線車道和中線道，造成春日路雙向小塞車。 ★保護自己、遠離毒品，中時新聞網與你一起拒絕毒害！ 礁溪自小客迴轉擦撞機車 駕駛酒測超標下場GG了 拖板車拖行貨車1公里離奇車禍 駕駛與妻雙亡 #衝撞 #危險駕駛 #駕駛 #雙向 #三民路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 停車未拉手煞車 營大貨車衝撞安全島及路樹 15:012022/03/14 社會 酒後駕車不應該 轉彎逆向碰撞遭警逮 09:112022/03/14 社會 阿伯出事了！曳引車失控衝入稻田「車頭全毀」 駕駛送醫急救 14:472022/03/14 社會 台南重大車禍 兩車衝撞翻車 2人噴飛車外1命危 08:372022/03/10 社會 5公尺蟒蛇霸占整條馬路 體型超巨駕駛嚇到急剎車 13:342022/03/10 搜奇 台3線死亡車禍！砂石車、廂型車相撞 2男當場慘死 18:082022/03/11 社會 拒檢衝撞2人中彈 後車正妹卡第1排看「槍戰片」嚇壞尖叫 20:242022/03/11 社會 警匪追逐！賓士車掛假車牌拒檢 警開3槍1人頭部中彈命危 08:552022/03/11 社會 彰基工程挖土機駕駛慘遭活埋「肋骨全斷」傷重不治 17:272022/03/11 社會 偷車賊遇警攔查衝撞警車後逃逸 自知難逃法網隔日狼狽投案 17:342022/03/14 社會 凌晨巨響嚇醒周圍住戶！ 台64砂石車自撞側翻木屑灑滿車道 12:562022/03/10 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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