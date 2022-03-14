男攔查不停還危險駕駛，自撞卡在分隔島才停下。(蔡依珍攝)

桃園市保安警察大隊14日晚間巡邏時，在桃園區民生路和民光東路口，發現一台轎車形跡可疑，上前攔查，豈料駕駛見警竟加速逃逸，一路危險駕駛，還朝窗外丟包東西，最後連撞3台車後，在約1公里外的春日和三民路口自撞分隔島，前輪騰空才停下，保警懷疑丟包的物品是毒品，除沿途尋找丟包物，也逮捕駕駛釐清案情中，警匪追逐也占據雙向的內線車道和中線道，造成春日路雙向小塞車。

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