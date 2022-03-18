掌握鐵片料件編號，屏警鎖定特地車輛，追查女老師行車意外。(警方提供)

屏東縣警局偵辦萬丹鄉台88快速道路鐵片砸死女老師命案，掌握鐵片上編碼，根據現場跡證並調閱交流道監視器畫面及國道門型架資料交叉比對，已鎖定特定車型，積極偵辦中。

警方透露，鐵片上的編號屬於料件編號，已掌握鐵片用途，為「後軸前輔助鋼板座」，搭載車型呼之欲出，正積極尋找肇事車號，大型車輛嫌疑最高。

警方表示，由於快速道路上無監視系統，只能透過匝道口及沿線平面道路監視器過濾，加上死者車上行車紀錄器顯示，對向車道在意外發生過程中，疑有4車陸續行駛而過，將列為可疑對象。

警方調出李女行車記錄器畫面，發現鐵片由對向車道飛來，確定肇事者為對向來車，但因中央分隔島護欄擋住視線，未能拍到車牌，正調閱周邊監視器追查肇事逃逸的車輛與駕駛。至於鐵片是被車輪輾壓噴飛，還是從肇事車體上掉落，仍待調查釐清。

至於砸死人的鐵片上，並沒採集到相關指紋，只能從用途追查來源，警方也公開徵求，盼17日上午6時30分至7時，行經台88快速道路15.5公里至13.5公里、往來潮州、高雄雙向車輛能提供行車紀錄器影像，以釐清事故發生經過。