35歲許姓男子駕駛曳引車行經新北市貢寮區台2線86.3公里過彎處側翻，許男受困車內警、消前往救援。（翻攝畫面）

35歲許姓男子駕駛曳引車行經新北市貢寮區台2線86.3公里過彎處側翻，許男受困車內警、消前往救援。（翻攝畫面）

曳引車過彎失控側翻 駕駛一度受困車內

35歲許姓男子今（18日）上午11時許，駕駛曳引車行經新北市貢寮區台2線86.3公里過彎處、宜蘭往基隆方向，疑因過彎失控自行擦撞路旁護欄後側翻，許男一度受困車內，所幸消防人員及時將他救出，許男僅頭部擦挫傷，送醫後無生命危險，詳細車禍待警方進一步釐清。