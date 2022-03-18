影》過彎失控！曳引車側翻衝出護欄 駕駛一度受困車內 12:132022/03/18 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 35歲許姓男子駕駛曳引車行經新北市貢寮區台2線86.3公里過彎處側翻，許男受困車內警、消前往救援。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 35歲許姓男子駕駛曳引車行經新北市貢寮區台2線86.3公里過彎處側翻，許男受困車內警、消前往救援。（翻攝畫面） 35歲許姓男子駕駛曳引車行經新北市貢寮區台2線86.3公里過彎處側翻，許男受困車內警、消前往救援。（翻攝畫面） 曳引車過彎失控側翻 駕駛一度受困車內 訂閱影音： 中時新聞網 35歲許姓男子今（18日）上午11時許，駕駛曳引車行經新北市貢寮區台2線86.3公里過彎處、宜蘭往基隆方向，疑因過彎失控自行擦撞路旁護欄後側翻，許男一度受困車內，所幸消防人員及時將他救出，許男僅頭部擦挫傷，送醫後無生命危險，詳細車禍待警方進一步釐清。 聯結車過彎車斗廢紙全部撒出 塞爆桃園交流道 停車未拉手煞車 營大貨車衝撞安全島及路樹 #過彎 #曳引車 #翻車 #車禍 #失控 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 曳引車鋼板噴飛撞壞電線桿 高雄燕巢2000戶慘停電6小時 13:142022/03/14 社會 阿伯出事了！曳引車失控衝入稻田「車頭全毀」 駕駛送醫急救 14:472022/03/14 社會 曳引車鋼板噴飛撞毀電線桿 高雄燕巢仍有135戶停電 21:112022/03/14 社會 台東大武曳引車衝安全島 撞斷燈柱車頭全毀 11:572022/03/08 社會 北宜黃牌重機失控滑大貨車底 差前輪僅5公分險爆頭 12:182022/03/17 社會 台3擊落片曝光！白牌機車過彎犁田 「掃堂腿」連殺對向3重機 20:062022/03/14 社會 向父母借錢不成 毒蟲砸車縱火收押 04:102022/03/11 社會新聞 淡水貪警案羈押中還盼領5倍券 辯護人竟嗆法官「你在趕時間嗎？」 14:262022/03/17 社會 重機男遭逼車「按喇叭提醒」曳引車駕駛竟持鐮刀幹譙 22:452022/03/16 社會 黑心夫婦賣過期火鍋底料 不法獲利154萬 04:102022/03/17 地方新聞 屏東飛行傘意外失控 男子跌落邊坡獲救 20:372022/03/13 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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