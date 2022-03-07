交通部民航局副局長方志文7日表示，配合春節檢疫專案至3月6日止，中央流行疫情指揮中心同意交通部自3月7日零時起，機場防疫車隊管理措施回歸交通部「居家檢疫者自機場返家交通方案」辦理。

方志文表示，在維持既有防疫措施條件下，持續落實加裝隔簾或隔板、駕駛穿戴手套、外科口罩及隔離衣等防護裝備、至少接種2劑疫苗、每週PCR篩檢監測健康狀況、無接觸化乘車單、旅客下車後立即清消、出車前量測體溫等管理措施，於載運入境旅客後，完成車輛清消通風靜置30分鐘以上，可載運一般旅客。

為配合防疫需要，交通部頒訂「居家檢疫者自機場返家交通方案」，自2020年3月4日起機場防疫車隊提供入境旅客至檢疫居所之點對點服務，並提供旅客車資及駕駛購置防疫物資等相關費用補貼。

因應疫情變化，並配合中央流行疫情指揮中心實施春節檢疫專案，交通部自2022年1月9日起，以包車方式禁止機場防疫車隊載運一般旅客，除延續「機場防疫車隊載客及清消作業程序」各項措施外，並增加裝設隔簾或隔板始得載客、駕駛穿戴隔離衣、定期PCR篩檢、無接觸化乘車單等強化防疫措施。春節檢疫專案期間，在車隊駕駛配合下，執行過程尚稱順利。

交通部表示，本次機場防疫車隊管理措施係配合春節檢疫專案實施期間結束，將春節期間專案包車方式，回歸到原來的管理措施。交通部將會要求機場防疫車隊持續落實各項防疫措施並加強車輛清消，也呼籲民眾，如有感冒、上呼吸道感染或疑似肺炎症狀，儘速前往醫療院所篩檢及就醫，並遵守進出場域實名制、量測體溫、戴口罩等相關規定，以共同維護防疫安全。