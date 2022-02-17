資深藝人巴戈胰臟癌病逝享壽67歲 晚鄒美儀20年壽終《雙星報喜》天上重聚

資深藝人巴戈昨(16日)因胰臟癌惡化病逝，毒理專家招名威表示，他的母親也是胰臟癌過世，胰臟位置隱密，長出腫瘤很難早期發現，但他觀察母親的病況發現，只要是沒緣由的輕微發燒就要注意，「否則你會看到癌細胞，跑得比時間還快」。

招名威在臉書粉專表示，癌症一直都是人類致死排行的第一名，其中胰臟癌更有「癌王」的稱號，因為胰臟位置隱密，長出腫瘤很難早期發現，一發現經常已是晚期，且轉移快、難治療。

招名威透露，對於胰臟癌並不陌生，因為他的母親就是因胰臟癌過世，雖然很多人說早期的胰臟癌沒有明顯症狀，但他觀察母親的病程認為其實還是有症狀的，就是發燒，而且是沒緣由的輕微發燒，大多是在38.5度左右，初期每隔幾周就反覆發生一次，去診所吃退燒藥可以緩解，但後來頻率有點高，而且體重越來越輕，到醫院檢查不出個所以然來，最後還是掛了血液腫瘤科的診，驗了才知道是惡性腫瘤，好險還在初期。

招名威說，母親手術過後一年半，腫瘤復發，後續癌細胞持續擴大就開始有上腹痛、背痛、消化不良、體重快速減輕、黃疸等症狀，中間過程都是在治療，但讓人難過的是，從復發到過世僅僅13個月。

對於網路流傳胰臟癌高危險群包括60歲以上、男性居多、吸菸、嗜酒、愛吃肉類、脂肪、糖類偏高食物、糖尿病患者及長年接觸化學藥品等，招名威認為以上都可能是危險因子，但他的母親一項都沒有，因此另外補充四點母親的狀況，包括不愛曬太陽、睡眠不正常、飲食不均衡、工作壓力極大。

招名威表示，罹患癌症很煎熬，無論是病人還是家屬都是，心靈層面的建設更是，畢竟胰臟癌目前治療效果不佳，最好的處理方法是早期預防、早期治療，「否則你會看到癌細胞，跑得比時間還快」。