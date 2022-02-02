大年初二仍有不少民眾去買玩刮刮樂來玩，對此，一名女網友分享買刮刮樂「零賠錢」的4個小撇步，包括「去評價好或戰績輝煌的店買」、「選有親切老闆的店家」、「尾數單數容易中」、「選第一直覺想要的那張」與「出門前先吸貓」，希望大家新年一起發大財。

一名女網友昨在Dcard上發文表示，每到過年一定會玩刮刮樂，主要都是小額購買，以開心為主，沒有抱持著務必中獎的心態玩，當然如果可以中獎的話是最好，而她近幾年玩刮刮樂雖然不一定會賺錢，但至少都會回本。而她比較有印象的中獎經驗是買100元中了1000元或1200元；另也曾買過500元的刮刮樂，中了2500元或5000元。

女網友根據自身經驗分享「刮刮樂零賠錢小撇步」，首先是上網搜尋評價好或是店外張貼許多戰績的店家；接著要選擇親切有耐心的老闆（娘）；再者民間流傳尾數是3、6、9的比較容易中，她個人認為尾數是單號的比較好中；如果兩個數字需擇一購買，要選第一直覺選擇的那張；最後就是出門購買刮刮樂前，也搓搓自家的小貓咪。

女網友也強調，上述所說的小撇步都是她的個人觀點，不信的人不用勉強，希望大家過年都中大獎，此外，玩刮刮樂中獎當然最好，但主要只是玩開心的。貼文引起網友熱議，「吸爆，我等等要2022第一刮」、「我昨天買兩張500，一張中5000元、一張中500元，爽」、「今天試了04、64、74、84，結果都摃龜，看來太冷門也不行」。