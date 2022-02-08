行政院食安辦主任許輔強調，邊境管制採書面審查、現場查核、取樣、檢驗四步驟把關，而食品輻射的污染可以經儀器檢驗，高於標準才是核食，「台灣不會進口任何的核食」。（行政院提供）

食藥署長吳秀梅表示，未來管制將由禁止特定地區改為禁止特定風險品項，如福島5縣生產的野生鳥獸肉、菇類與漉油菜，而針對高風險品項要求檢具雙證。（行政院提供）

國家政策研究基金會執行長柯志恩（左起）、國民黨祕書長黃健庭與文傳會副主委王鴻薇等人召開記者會，對開放核食表達嚴正反對立場。（張鎧乙攝）

國民黨文傳會副主委黃子哲（左起）、國家政策研究基金會執行長柯志恩、國民黨祕書長黃健庭與文傳會副主委王鴻薇召開記者會，對開放核食表達嚴正反對立場，並表示國民黨將結合立法黨團、地方政府、地方議會及社會力量，共同捍衛民眾食安，一步不讓。（張鎧乙攝）

國民黨立法院黨團書記長萬美玲（左起）、總召曾銘宗、立委賴士葆及副書記長謝衣鳳等召開「開放日本核食進口 踐踏779萬民意！」記者會，批評蔡政府漠視當年反核食公投779萬民意，未與民眾、在野黨溝通便逕行解禁，黨團並主張輻射物質要零檢出，且開放爆料專線給民眾檢舉。（劉宗龍攝）

民進黨立法院黨團副幹事長林靜儀（左起）、幹事長鄭運鵬、副書記長林楚茵召開「三原則、三配套，支持開放合格日本食品」記者會，支持行政院開放日本合格食品的政策跟方向。（劉宗龍攝）

行政院8日宣告放寬日本福島周邊5縣市食品管制，引發各界關注爭議，民眾在賣場內選購日本進口食品。圖為新聞示意，圖中賣場並未販售福島災區食品。（范揚光攝）

行政院8日宣告放寬日本福島周邊5縣市食品管制，引發各界關注爭議，民眾在購買日本進口食品時仔細地挑選。圖為新聞示意，圖中賣場並未販售福島災區食品。（范揚光攝）

行政院今正式宣布解禁日本核災區福島5縣食品進口台灣，宣布日本福島五縣市食品從「禁止特定地區進口」改為「禁止特定產品進口」，解除長達11年的管制，並遵守3原則、3配套，邊境管制採書面審查、現場查核、取樣、檢驗四步驟把關。外交部強調，依據國際標準調整日本食品輸入的管制措施，有助於我國取得世界各國的信賴，也能展現出台灣人民走向世界的決心。台灣也有信心，爭取迎向高標準的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）與國際經貿體制。民進黨立法院黨團也召開「三原則、三配套，支持開放合格日本食品」記者會，支持行政院開放日本合格食品的政策跟方向。

但國民黨黨中央由祕書長黃健庭率領國家政策研究基金會執行長柯志恩、文傳會副主委王鴻薇與副主委黃子哲召開記者會，黃健庭表示，上次開放萊豬就說是為了加入CPTPP，這次開放核食又說是開放CPTPP，民進黨跟民意對立必會付出代價；黃子哲則批評，這是台灣食安最黑暗的另一天，大家買不到雞蛋，核食卻搶先進口，2016年民進黨就說禁止核食進口，現在卻用粗暴手段罔顧程序正義，要人民接受，質疑蔡政府是否做過完整風險評估、民進黨立院黨團總召柯建銘當時在立院鞠躬致歉，過年之後就送給日本這樣的大禮，柯根本是詐騙車手，民進黨根本是食安精光黨，昨是今非、髮夾彎與雙標黨，犧牲台灣人民食安健康。

國民黨立法院黨團書召開「開放日本核食進口 踐踏779萬民意！」記者會，批評蔡政府漠視當年反核食公投779萬民意，未與民眾、在野黨溝通便逕行解禁，黨團並主張輻射物質要零檢出，且開放爆料專線給民眾檢舉。

台灣民眾黨立院黨團對於解禁日本核災區福島5縣食品進口台灣則表示，黨團不反對開放，但希望執政黨能落實社會溝通、源頭管理、明白標示，做好開放的配套措施。