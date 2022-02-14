CPTPP傳出將於2月17日召開會議，可能會討論台灣、中國、厄瓜多等國家的入會申請案。民進黨立院黨團副幹事長黃世杰今日於黨團記者會回應，推測CPTPP執委會當日開會，可能會討論是否啟動申請國入會程序。

黃世杰指出，加入CPTPP有4個階段，目前台灣已走完第一階段，就是和CPTPP成員國進行非正式互動，並向CPTPP文件存放國紐西蘭，正式提出加入的請求。

黃世杰說，第二階段是依照CPTPP規定，由CPTPP執委會在合理期間內，決定是否啟動入會程序。推測17日應該就是執委會開會，討論近期申請加入的國家，是否啟動申請入會程序。

黃世杰表示，若執委會認同，就會成立工作小組，與申請國展開經貿談判。國內的經貿小組應該已經做好準備，而台灣近年來向世界表達願遵守國際規範、促進貿易自由、互惠等等的訊號，讓CPTPP執委會接收，也希望能讓台灣對外貿易再往前邁進一步。